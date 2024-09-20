Telegram є основним джерелом новин для 73% українців

За рік популярність месенджера Telegram зросла на 81%. Половина респондентів проти втручання держави у її роботу, третина підтримує часткове регулювання, і лише 4% виступають за заборону. Про це повідомляє ZN із посиланням на ресурс Interviews Network.

Зазначається, що у 2024 році Telegram продовжує залишатися основною соціальною мережею, через яку українці отримують новини. І хоча за останній рік його частка зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73% українців.

«У 2021 році лише 20% українців використовували Telegram як джерело новин. Ця кількість різко зросла до 60% від початку війни. А у 2023 році Telegram залишається основною соціальною мережею для споживання новин для 72% українців», — йдеться у повідомленні.

Що ж до інших соцмереж, з яких українці черпають дані, то за рік більше зросла популярність YouTube – до 19%, проте впала популярність як джерела інформації Facebook – з 19 до 16%.

Водночас, половина українців вважають, що держава не повинна втручатися в роботу Telegram, третина вважають корисною певне регулювання, а 4% виступають за заборону її в Україні.

Повідомляється, що у разі його заборони половина українців, зокрема 52%, шукатимуть інші джерела споживання новин, 31% користуватимуться Telegram і далі через сервіси обходу, а ще чверть готові підписатися на ті ж самі ресурси та блогерів на інших сервісах.

Нагадаємо, в Україні держслужбовцям та військовим заборонили використовувати Telegram на службових пристроях.