Telegram є основним джерелом новин для 73% українців

За рік популярність месенджера Telegram зросла на 81%. Половина респондентів проти втручання держави у її роботу, третина підтримує часткове регулювання, і лише 4% виступають за заборону. Про це повідомляє ZN із посиланням на ресурс Interviews Network.
Зазначається, що у 2024 році Telegram продовжує залишатися основною соціальною мережею, через яку українці отримують новини. І хоча за останній рік його частка зросла лише на 1%, він є основним джерелом інформації для 73% українців.
«У 2021 році лише 20% українців використовували Telegram як джерело новин. Ця кількість різко зросла до 60% від початку війни. А у 2023 році Telegram залишається основною соціальною мережею для споживання новин для 72% українців», — йдеться у повідомленні.
Що ж до інших соцмереж, з яких українці черпають дані, то за рік більше зросла популярність YouTube – до 19%, проте впала популярність як джерела інформації Facebook – з 19 до 16%.
Водночас, половина українців вважають, що держава не повинна втручатися в роботу Telegram, третина вважають корисною певне регулювання, а 4% виступають за заборону її в Україні.
Повідомляється, що у разі його заборони половина українців, зокрема 52%, шукатимуть інші джерела споживання новин, 31% користуватимуться Telegram і далі через сервіси обходу, а ще чверть готові підписатися на ті ж самі ресурси та блогерів на інших сервісах.
Нагадаємо, в Україні держслужбовцям та військовим заборонили використовувати Telegram на службових пристроях.
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