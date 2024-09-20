В Украине осудили дезертира, который передавал данные куратору из ФСБ

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы украинского военнослужащего, который, как утверждается, сбежал с поля боя и передавал российским войскам информацию о позициях ВСУ. Это произошло под Бахмутом в марте 2023 года, сообщает Служба безопасности Украины.



«Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ, действовавший в Донецкой области. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые вели бои под Бахмутом», — отметила СБУ.



По информации ведомства, 29-летний бывший контрактник одной из воинских частей Украины в первый день полномасштабной войны скрылся с места службы и находился на прифронтовой территории Донецкой области.



«Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на деньги», — отмечается в сообщении.



Он передавал ориентировочные координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, которая держала под огневым контролем атакующие Бахмут штурмовые группы оккупантов.



Также, согласно сообщению, агент разведывал информацию о последствиях российских обстрелов по территории района.



Суд признал военного виновным в дезертирстве и государственной измене. Учитывая непогашенную судимость за незаконное хранение оружия, мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы.



В СБУ подчеркивают, что также установлена личность куратора из ФСБ. Сейчас украинские правоохранители проверяют его разведактивность на разных направлениях подрывной деятельности против Украины.