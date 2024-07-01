В России дезертир из «ДНР» несколько раз изнасиловал 13-летнюю девочку с психическими расстройствами

Подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки дезертир из «ДНР» Алексей Урбанович. Фото: ASTRA

Мобилизованный из так называемой «ДНР», самовольно покинувший воинскую часть, изнасиловал 13-летнюю девочку с психическими расстройствами. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA.

Так, в Калужской области РФ задержали 33-летнего Алексея Урбановича – мобилизованного из оккупированного города Снежное Донецкой области. По версии российского следствия, мобилизованный покинул свою воинскую часть 34476 осенью 2023 года и переехал в поселок Полотняный Завод в Калужской области. Там он напал и неоднократно изнасиловал 13-летнюю девочку с особенностями развития – подросток состоит на учете с диагнозом «умственная отсталость».

Напомним, что в оккупированном Мариуполе мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку, он может избежать наказания.