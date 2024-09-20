В Україні засудили дезертира, який передавав дані куратору із ФСБ

16 років позбавлення волі суд призначив українському військовослужбовцю, який, як стверджується, втік із поля бою і передавав російським військам інформацію про позиції ЗСУ. Це сталося під Бахмутом у березні 2023 року, повідомляє Служба безпеки України.



«Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один агент ФСБ, який діяв у Донецькій області. Зловмисник шпигував за українськими військами, які вели бої під Бахмутом», — зазначила СБУ.



За інформацією відомства, 29-річний колишній контрактник однієї з військових частин України в перший день повномасштабної війни втік з місця служби та перебував на прифронтовій території Донецької області.



«Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на гроші», — наголошується в повідомленні.



Він передавав орієнтовні координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримала під вогневим контролем Бахмут штурмові групи окупантів, що атакували.



Також, згідно з повідомленням, агент розвідував інформацію про наслідки російських обстрілів територією району.



Суд визнав військового винним у дезертирстві та державну зраду. Зважаючи на непогашену судимість за незаконне зберігання зброї, чоловікові призначили покарання у вигляді 16 років позбавлення волі.



У СБУ наголошують, що також встановлено особу куратора із ФСБ. Наразі українські правоохоронці перевіряють його розвідактивність на різних напрямках підривної діяльності проти України.