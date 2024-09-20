В Донецке впервые за 10 лет появился котлован для нового жилого комплекса — что там построят? Донбасс в огне — в регионах бушуют пожары, группировка «ЛНР» обвиняет в поджогах диверсантов. Россия выделила на конфискацию жилья на захваченных территориях миллионы рублей. Российская армия подбирается к Угледару и похвасталась в сети подрывом 115-метрового копра шахты «Южнодобасская №3».



Об этих, а также о других важных событиях в оккупации рассказывает проект «За гранью».