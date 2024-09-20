Партизаны обнаружили крупный склад боеприпасов армии РФ на оккупированной Донетчине. Где он находится

Месторасположение крупного российского склада БК на оккупированной Донетчине. Фото: «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» из числа военнослужащих 36-й мотострелковой бригады ВС РФ доложил информацию о месторасположении крупного полевого артиллерийского склада вблизи села Берестовое Донецкой области. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».

Туда несколько дней подряд оккупанты грузовиками «КАМАЗ» и «Урал» свозили огромное количество ящиков с боеприпасами для дальнейшей отправки на фронт.

Напомним, что в августе партизаны «АТЕШ» провели серию диверсий на новой железной дороге из России в оккупированный Мариуполь.