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Партизаны обнаружили крупный склад боеприпасов армии РФ на оккупированной Донетчине. Где он находится

20 сентября 2024, 16:40

Партизаны обнаружили крупный склад боеприпасов армии РФ на оккупированной Донетчине. Где он находится

Месторасположение крупного российского склада БК на оккупированной Донетчине. Фото: «АТЕШ» Месторасположение крупного российского склада БК на оккупированной Донетчине. Фото: «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» из числа военнослужащих 36-й мотострелковой бригады ВС РФ доложил информацию о месторасположении крупного полевого артиллерийского склада вблизи села Берестовое Донецкой области. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».

Туда несколько дней подряд оккупанты грузовиками «КАМАЗ» и «Урал» свозили огромное количество ящиков с боеприпасами для дальнейшей отправки на фронт.

Напомним, что в августе партизаны «АТЕШ» провели серию диверсий на новой железной дороге из России в оккупированный Мариуполь.

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