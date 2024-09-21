Росіяни вранці вдарили по Слов'янську: є пошкодження

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях.

У суботу, 21 вересня, російські окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Було влучання в промислову зону. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Близько 5:00 стався обстріл околиць міста. Влучання у промзону на вул. Світлодарській», — зазначив він.



За словами Ляха, обійшлося без потерпілих.



Раніше ми писали, що російські окупанти 20 вересня кілька разів обстріляли Покровськ на Донеччині. Зокрема, під удар потрапив об'єкт телекомунікації, крім того, через атаку західна частина міста залишилася без світла.