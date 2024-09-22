Силы обороны восстановили позиции в Донецкой области — DeepState

Продолжается война РФ против Украины. Фото:DeepState

Украинские войска восстановили позиции возле Зализнянского Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического ресурса DeepState.



Кроме того, ВСУ продвинулись возле Камышовки в Курской области.



По данным DeepState, российские оккупанты продвинулись возле Кругляковки, Клещиевки, Красногоровки, Острого, в Невском, Пивничном, Торецке, Георгиевке и Максимильяновке.



Ранее мы писали, что российские оккупанты продвинулись возле Николаевки, Цукуриного и Макеевки.