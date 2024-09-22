Армия РФ утром убила пенсионера в Мирнограде

В воскресенье утром, 22 сентября, россияне атаковали Мирноград Донецкой области. В результате удара погиб мужчина. Об этом передает Суспільне Донбас.



По словам пресс-секретаря прокуратуры региона, российские захватчики обстреляли город, предположительно, с помощью ствольной артиллерии.



«В результате вражеской атаки на улице от полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб 78-летний пенсионер», — отметила Анастасия Медведева.



Ранее мы писали, что оккупанты обстреляли Славянск, есть пострадавшие.