Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ вранці вбила пенсіонера у Мирнограді

22 вересня 2024, 14:43

Армія РФ вранці вбила пенсіонера у Мирнограді

У неділю вранці, 22 вересня, росіяни атакували Мирноград Донецької області. Внаслідок удару загинув чоловік. Про це передає Суспільне Донбас.

 За словами прессекретаря прокуратури регіону, російські загарбники обстріляли місто, ймовірно, за допомогою ствольної артилерії.

«Внаслідок ворожої атаки на вулиці від отриманих травм, несумісних із життям, загинув 78-річний пенсіонер», — зазначила Анастасія Мєдвєдєва.

 Раніше ми писали, що окупанти обстріляли Слов'янськ, є постраждалі.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Мирноград
Події
Війна Обстріл

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:00
Головне за день: План Зеленського. РФ продовжує атакувати Харків та Кривий Ріг
17:46
Російські військові влаштували ДТП у центрі Донецька
11:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Неправда про обстріл Горлівки. Заборона Telegram для держслужбовців та військових
20:25
Пожежі на Донбасі, «віджимання» житла в окупації — головні події тижня ►
19:41
У Горлівці снаряд вибухнув біля під'їзду — є поранені серед місцевих жителів
17:00
У Горлівці вдарили по фурі, яка везла «Зуби дракона». Росія видала це за обстріл «мирних жителів»
16:39
У мережі показали знищення у Новогродівці російського «танку-мангалу» за допомогою дрону
15:40
На окупованій Донеччині природні пожежі знищили житло та майно не менше 70 осіб
11:48
Слідчий комітет РФ визнав, що пропагандиста Рассела Бентлі вбили російські військові в Донецьку
10:13
Росія щорічно планує звозити сотні тисяч тонн сміття на окуповану Луганщину — Лисогор
08:32
Російські війська намагаються просуватися у Гірнику та на захід від Українська Донецької області
08:07
Армія РФ просунулась у Торецьку та біля ще трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:28
Головне за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по геріатричному пансіонату у Сумах
23:10
З луганських дітей в окупації вирішили зробити «сентябрят», «піонерів» та «трудівників»
22:24
«ДНР» показала перших біженців із Курської області — їх розмістили в Маріуполі
21:49
Пушилін у Мінську: Лукашенко ухильно описав «співпрацю» з «ДНР»
21:24
«ДНР»: На окупованій території Донецької області за день постраждали 5 людей
19:35
На окупованій Донеччині 113 шкіл навчають дітей дистанційно
19:15
Пожежі на окупованій території Донецької області: скільки гектарів згоріло
усі новини
17:35
Прикордонники на Сіверському напрямі ліквідували 4 окупантів та десяток укріплень
16:28
Росіяни завдали авіаудару по селу у Волноваському районі
15:59
Російські втрати в Україні за тиждень: майже 9 тисяч загарбників та понад 80 танків
15:10
Удар по Слов'янську: росіяни скинули авіабомбу, постраждалих госпіталізували
14:43
Армія РФ вранці вбила пенсіонера у Мирнограді
13:49
Через обстріл шахти на Донеччині загинули двоє людей
12:59
Сили оборони відновили позиції на Донеччині — DeepState
12:43
Окупанти вранці атакували Слов`янськ: є постраждалі
11:53
За добу чотири райони Донеччини опинилися під ударом російських військ: деталі
10:59
Армія РФ вдарила по дитячому будинку та підприємству у Покровську: є жертви та постраждалі
10:37
Внаслідок обстрілів Донеччини за добу троє людей загинули, багато постраждали
09:56
Удар по Покровську: за добу росіяни вбили одну людину і поранили дитину
09:30
Вночі сили ППО збили 71 дрон — Повітряні сили
22:00
Головне за день: План Зеленського. РФ продовжує атакувати Харків та Кривий Ріг
17:46
Російські військові влаштували ДТП у центрі Донецька
16:30
ЗСУ вразили два військових арсенали ЗС РФ
16:03
Удар по Дружківці: продовжується ліквідація наслідків російської атаки
15:29
Горить колишня база ПВК «Вагнера» у РФ
14:25
Селище Райгородок потрапило під російський обстріл: деталі
13:55
Росіяни вранці вдарили по Слов'янську: є пошкодження
усі новини
ВІДЕО
Вибух на складі боєприпасів у Краснодарському краї. Кадр із відео БПЛА атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ
21 вересня, 10:18
Пожежі на Донбасі, «віджимання» житла в окупації — головні події тижня ► Пожежі на Донбасі, «віджимання» житла в окупації — головні події тижня ►
20 вересня, 20:25
Поліція показала кадри евакуації людей похилого віку з Селидового Поліція показала кадри евакуації людей похилого віку з Селидового
20 вересня, 17:32
П'ятиповерховий будинок у Дружківці частково зруйнований внаслідок російського удару. Фото: соцмережі У Дружківській МВА розповіли про наслідки російського удару сьогодні вранці
20 вересня, 13:42
Робота по «Шахедам» мобільними групами. Фото: кадр із відео ЗСУ показали знищення «Шахедів» мобільними групами
19 вересня, 16:40
Наслідки детонації боєприпасів на складі у Торопці Тверської області Росії після удару безпілотників. Фото: РІА Новости Після вибуху на складі боєприпасів у Тверській області РФ госпіталізовано 13 осіб
19 вересня, 14:57

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір