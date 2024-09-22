Армія РФ вранці вбила пенсіонера у Мирнограді

У неділю вранці, 22 вересня, росіяни атакували Мирноград Донецької області. Внаслідок удару загинув чоловік. Про це передає Суспільне Донбас.



За словами прессекретаря прокуратури регіону, російські загарбники обстріляли місто, ймовірно, за допомогою ствольної артилерії.



«Внаслідок ворожої атаки на вулиці від отриманих травм, несумісних із життям, загинув 78-річний пенсіонер», — зазначила Анастасія Мєдвєдєва.



Раніше ми писали, що окупанти обстріляли Слов'янськ, є постраждалі.