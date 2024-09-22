Удар по Славянску: россияне сбросили авиабомбу, пострадавших госпитализировали

Оккупационная армия РФ обстреляла Славянск в 11:50, попав в жилой дом. Предварительно, был нанесен удар с использованием «ФАБ-250» с УМПК. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
«Из-под завалов дома спасатели деблокировали женщину. Также получили телесные повреждения двое ее соседок 53 и 54 лет. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания неотложной помощи», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также повреждены жилые дома.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее мы писали, что город Славянск попал под российский обстрел.
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