Удар по Славянску: россияне сбросили авиабомбу, пострадавших госпитализировали

Россияне атаковали Славянск. Фото: прокуратура

Оккупационная армия РФ обстреляла Славянск в 11:50, попав в жилой дом. Предварительно, был нанесен удар с использованием «ФАБ-250» с УМПК. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.



«Из-под завалов дома спасатели деблокировали женщину. Также получили телесные повреждения двое ее соседок 53 и 54 лет. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания неотложной помощи», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также повреждены жилые дома.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что город Славянск попал под российский обстрел.