Удар по Слов'янську: росіяни скинули авіабомбу, постраждалих госпіталізували

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: прокуратура

Окупаційна армія РФ обстріляла Слов'янськ об 11:50, влучивши в житловий будинок. Попередньо, було завдано удару з використанням «ФАБ-250» з УМПК. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.



«З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги», — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що також пошкоджено житлові будинки.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що місто Слов'янськ потрапило під російський обстріл.