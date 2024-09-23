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Рано утром россияне ударили по Алексеево-Дружковке и Краматорску

23 сентября 2024, 07:43

Рано утром россияне ударили по Алексеево-Дружковке и Краматорску

Сегодня утром войска РФ также ударили по Краматорску. Фото из соцсети Сегодня утром войска РФ также ударили по Краматорску. Фото из соцсети

В понедельник, 23 сентября, около 5:40 в поселке Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области прогремел мощный взрыв в результате обстрела со стороны войск РФ. Об этом сообщили местные жители. 

Взрывы были такой силы, что их ощутили также жители соседних Дружковки и Константиновки.

«Дома затряслись, межкомнатные двери открылись», — пишут пользователи местных чатов.

По сообщению жителей Алексеево-Дружковки, удар пришёлся по промышленному предприятию. В результате российского обстрела там возник пожар.

Информации о пострадавших в результате удара к этому часу нет.

Кроме того, около 6:00 два мощных взрыва прогремели в Краматорске. Местные жители опубликовали в соцсети фото столба дыма после «прилета». Пишут, что удар был в районе аэродрома.

Напомним, вечером 22 сентября российские войска обстреляли Краматорск. Обстрел произошел примерно в 17:40. В результате пять человек были ранены. Среди пострадавших — 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии. Повреждены четыре дома и два автомобиля.

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