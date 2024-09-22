Войска РФ обстреляли Краматорск: ранены пять человек

Российские войска обстреляли Краматорск сегодня вечером, 22 сентября. Обстрел произошел примерно в 17:40, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
По его оценке, российские войска вели огонь кассетными боеприпасами.
Пять человек ранены в результате обстрела Краматорска, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Среди раненых — 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.
Повреждены четыре дома и два автомобиля.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях