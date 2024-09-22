Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ обстреляли Краматорск: ранены пять человек

22 сентября 2024, 20:15

Войска РФ обстреляли Краматорск: ранены пять человек

Последствия обстрела Краматорска. Фото: соцсети Последствия обстрела Краматорска. Фото: соцсети

Российские войска обстреляли Краматорск сегодня вечером, 22 сентября. Обстрел произошел примерно в 17:40, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

По его оценке, российские войска вели огонь кассетными боеприпасами.

Пять человек ранены в результате обстрела Краматорска, сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Среди раненых — 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.

Повреждены четыре дома и два автомобиля.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Краматорск
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
22:00
Главное за день: Росармия атакует Донетчину. Две женщины погибли в шахте из-за обстрела
22:00
Главное за день: План Зеленского. РФ продолжает атаковать Харьков и Кривой Рог
17:46
Российские военные устроили ДТП в центре Донецка
11:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:00
Главное за день: Ложь про обстрел Горловки. Запрет Telegram для госслужащих и военных
20:25
Пожары на Донбассе, «отжим» жилья в оккупации — главные события недели ►
19:41
В Горловке снаряд взорвался у подъезда — есть раненые среди местных жителей
17:00
В Горловке ударили по фуре, которая везла «Зубы дракона». Россия выдала это за обстрел «мирных жителей»
16:39
В сети показали уничтожение в Новогродовке российского «танка-мангала» с помощью дрона
15:40
На оккупированной Донетчине природные пожары уничтожили жилье и имущество не менее 70 человек
11:48
Следком РФ признал, что пропагандиста Рассела Бентли убили российские военные в Донецке
10:13
Россия ежегодно планирует свозить сотни тысяч тонн мусора на оккупированную Луганщину — Лысогор
08:32
Российские войска пытаются продвигаться в Горняке и на запад от Украинска Донецкой области
08:07
Армия РФ продвинулась в Торецке и возле еще трех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:28
Главное за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по гериатрическому пансионату в Сумах
23:10
Из луганских детей в оккупации решили сделать «сентябрят», «пионеров» и «тружеников»
22:24
«ДНР» показала первых беженцев из Курской области — их разместили в Мариуполе
21:49
Пушилин в Минске: Лукашенко уклончиво описал «сотрудничество» с «ДНР»
21:24
«ДНР»: На оккупированной территории Донецкой области за день пострадали 5 человек
19:35
На оккупированной Донетчине 113 школ обучают детей дистанционно
все новости
22:00
Главное за день: Росармия атакует Донетчину. Две женщины погибли в шахте из-за обстрела
20:15
Войска РФ обстреляли Краматорск: ранены пять человек
17:35
Пограничники на Северском направлении ликвидировали 4 оккупантов и десяток укреплений
16:28
Россияне нанесли авиаудар по селу в Волновахском районе
15:59
Российские потери в Украине за неделю: почти 9 тысяч захватчиков и более 80 танков
15:10
Удар по Славянску: россияне сбросили авиабомбу, пострадавших госпитализировали
14:43
Армия РФ утром убила пенсионера в Мирнограде
13:49
Из-за обстрела шахты на Донетчине погибли два человека
12:59
Силы обороны восстановили позиции в Донецкой области — DeepState
12:43
Оккупанты утром атаковали Славянск: есть пострадавшие
11:53
За сутки четыре района Донетчины оказались под ударом российских войск: детали
10:59
Армия РФ ударила по детскому дому и предприятию в Покровске: есть жертвы и пострадавшие
10:37
В результате обстрелов Донетчины за сутки трое людей погибли, много пострадали
09:56
Удар по Покровску: россияне убили одного человека и ранили ребенка
09:30
Ночью силы ПВО сбили 71 дрон — Воздушные силы
22:00
Главное за день: План Зеленского. РФ продолжает атаковать Харьков и Кривой Рог
17:46
Российские военные устроили ДТП в центре Донецка
16:30
ВСУ поразили два военных арсенала ВС РФ
16:03
Удар по Дружковке: продолжается ликвидация последствий российской атаки
15:29
Горит бывшая база ЧВК «Вагнера» в РФ
все новости
ВИДЕО
Взрыв на складе боеприпасов в Краснодарском крае. Кадр из видео БПЛА атаковали склад боеприпасов в Краснодарском крае РФ
21 сентября, 10:18
Пожары на Донбассе, «отжим» жилья в оккупации — главные события недели ► Пожары на Донбассе, «отжим» жилья в оккупации — главные события недели ►
20 сентября, 20:25
Полиция показала кадры эвакуации пожилых людей из Селидово Полиция показала кадры эвакуации пожилых людей из Селидово
20 сентября, 17:32
Пятиэтажный дом в Дружковке частично разрушен в результате российского удара. Фото: соцсети В Дружковской ГВА рассказали о последствиях российского удара сегодня утром
20 сентября, 13:42
Работа по «Шахедам» мобильными группами. Фото: кадр из видео ВСУ показали уничтожение «Шахедов» мобильными группами
19 сентября, 16:40
Последствия детонации боеприпасов на складе в Торопце Тверской области России после удара беспилотников. Фото: РИА Новости После взрыва на складе боеприпасов в Тверской области РФ госпитализированы 13 человек
19 сентября, 14:57

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор