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Рано-вранці росіяни вдарили по Олексієво-Дружківці та Краматорську

23 вересня 2024, 07:43

Рано-вранці росіяни вдарили по Олексієво-Дружківці та Краматорську

Сьогодні вранці війська РФ вдарили також по Краматорську. Фото із соцмережі Сьогодні вранці війська РФ вдарили також по Краматорську. Фото із соцмережі

У понеділок, 23 вересня, близько 5:40 у селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області пролунав потужний вибух внаслідок обстрілу з боку військ РФ. Про це повідомили місцеві мешканці.

Вибухи були такої сили, що їх відчули також мешканці сусідніх Дружківки та Костянтинівки.

«Будинки затремтіли, міжкімнатні двері відчинилися», — пишуть користувачі місцевих чатів.

За повідомленням жителів Олексієво-Дружківки, удар припав по промисловому підприємству. Внаслідок російського обстрілу там виникла пожежа.

Інформації про постраждалих внаслідок удару на цю годину немає.

Крім того, близько 6:00 два потужні вибухи пролунали в Краматорську. Місцеві жителі опублікували у соцмережі фото стовпа диму після прильоту. Пишуть, що удар був у районі аеродрому.

Нагадаємо, увечері 22 вересня російські війська обстріляли Краматорськ. Обстріл стався приблизно о 17:40. В результаті п'ятеро людей поранено. Серед постраждалих — 16-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані. Пошкоджено чотири будинки та два автомобілі.

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