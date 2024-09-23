ВСУ отбили у российской армии позиции вблизи города Сватово на Луганщине – аналитики

Ситуация в районе города Сватово Луганской области. Фото: карта ISW

Украинские силы недавно восстановили ограниченные позиции северо-западнее города Сватово Луганской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, показывают, что ВСУ восстановили ограниченные позиции вдоль ветрозащитных полос к западу от села Кисловка.

Напомним, что украинские десантники отбили массированный российский штурм на Донетчине, ВСУ остановили 20 единиц бронетехники.