ВСУ отбили у российской армии позиции вблизи города Сватово на Луганщине – аналитики

Украинские силы недавно восстановили ограниченные позиции северо-западнее города Сватово Луганской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, показывают, что ВСУ восстановили ограниченные позиции вдоль ветрозащитных полос к западу от села Кисловка.
Напомним, что украинские десантники отбили массированный российский штурм на Донетчине, ВСУ остановили 20 единиц бронетехники.
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