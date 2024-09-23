ЗСУ відбили у російської армії позиції поблизу міста Сватове на Луганщині – аналітики

Ситуація у районі міста Сватове Луганської області. Фото: карта ISW

Українські сили нещодавно відновили обмежені позиції на північний захід від міста Сватове Луганської області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що ЗСУ відновили обмежені позиції вздовж вітрозахисних смуг на захід від села Кислівка.

Нагадаємо, що українські десантники відбили масований російський штурм на Донеччині, ЗСУ зупинили 20 одиниць бронетехніки.