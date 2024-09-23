ЗСУ відбили у російської армії позиції поблизу міста Сватове на Луганщині – аналітики

Українські сили нещодавно відновили обмежені позиції на північний захід від міста Сватове Луганської області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.
Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що ЗСУ відновили обмежені позиції вздовж вітрозахисних смуг на захід від села Кислівка.
Нагадаємо, що українські десантники відбили масований російський штурм на Донеччині, ЗСУ зупинили 20 одиниць бронетехніки.
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