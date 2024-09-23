Украинские десантники отбили массированный российский штурм на Донетчине: ВСУ остановили 20 единиц бронетехники

Уничтоженная российская бронетехника вблизи села Константиновка на Донетчине. Фото: кадр из видео

Оккупанты снова пошли в массированный штурм позиций 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вблизи села Константиновка в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 79-й ОДШБр.

В этой атаке россияне задействовали 14 бронемашин с пехотой и шесть танков.

Воины 79-й бригады открыли огонь по российским колоннам еще до того, как те начали выдвижение на рубеж атаки. Для этого они использовали артиллерию, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы и минные заграждения.

В ходе боя украинские десантники уничтожили два танка и две бронемашины с десантом. Еще один танк подбили. Другая техника отступила с поля боя. Пехоту захватчиков ликвидировали при помощи БПЛА.

Напомним, что Силы обороны Украины восстановили позиции в Донецкой области.