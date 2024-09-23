Удар по Краматорску: 16-летнего подростка госпитализировали в Днепр

Одной из пострадавших в результате российской атаки на Краматорск 22 сентября стала 16-летняя девушка. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из медицинских учреждений Днепра. Об этом передает Суспільне Донбас.



Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко отметил, что за жизнь подростка борются медики.



По словам Гончаренко, остальным четырем пострадавшим ничего не угрожает, они находятся в легком состоянии в местной больнице.



Ранее мы писали, что российские войска обстреляли Краматорск сегодня вечером, 22 сентября. Обстрел произошел примерно в 17:40. Пять человек ранены в результате обстрела.