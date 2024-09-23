Удар по Краматорську: 16-річну дівчину госпіталізували до Дніпра

Однією з постраждалих внаслідок російської атаки на Краматорськ 22 вересня стала 16-річна дівчина. Її у тяжкому стані госпіталізували до однієї з медичних установ Дніпра. Про це передає Суспільне Донбас.



Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко наголосив, що за життя підлітка борються медики.



За словами Гончаренка, решті чотирьом постраждалих нічого не загрожує, вони перебувають у легкому стані у місцевій лікарні.



Раніше ми писали, що російські війська обстріляли Краматорськ увечері, 22 вересня. Обстріл стався приблизно о 17:40. П'ятеро людей отримали поранення.