В Украине с октября вырастет пособие по безработице

В Украине с 1 октября на 500 гривен вырастет минимальный размер пособия по безработице — с 2500 до 3000 гривен. Соответствующее решение было принято Государственным центром занятости. Об этом сообщила народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в своем телеграм-канале.

Отмечается, что на повышение следует рассчитывать не всем. Так, Южанина заявила, что оно будет касаться только людей, имеющих не менее семи месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также зарегистрированных переселенцев.

«Для людей без страхового стажа размер пособия останется на уровне 1500 гривен», — отметила она.

В январе Государственная служба занятости Украины сообщала, что в стране более 96 тысяч человек имеют статус безработных. За год до этого насчитывалось 186 508 таких людей.