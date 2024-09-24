В Україні з жовтня зросте допомога з безробіття

В Україні з 1 жовтня на 500 гривень зросте мінімальний розмір допомоги безробітним — з 2500 до 3000 гривень. Відповідне рішення було ухвалено Державним центром зайнятості. Про це повідомила народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у своєму телеграм-каналі.

Наголошується, що на підвищення слід розраховувати не всім. Так, Южаніна заявила, що воно стосуватиметься лише людей, які мають не менше ніж сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих переселенців.

«Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень», — зазначила вона.

У січні Державна служба зайнятості України повідомляла, що у країні понад 96 тисяч осіб мають статус безробітних. За рік до цього налічувалося 186 508 таких людей.