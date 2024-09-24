В Запорожье из-за российского обстрела один человек погиб, шесть — ранены

Последствия обстрела Запорожья российскими войсками. Фото: ОВА

В результате российского обстрела Запорожья вечером 23 сентября один человек погиб и еще шесть были ранены. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Отмечается, что среди раненых — 13-летняя девочка и 15-летний парень.

По словам Федорова, за сутки россияне нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области. В частности, агрессор нанес три ракетных удара по Запорожью и Растущему.

Также войска РФ нанесли 15 авиационных ударов по Запорожью, Кушугуму, Камышевахе и Левадному. 175 беспилотников разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное. Шесть обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку и Работино, сообщил глава ОВА. 122 артобстрела армия РФ совершила по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

По данным главы ОВА, поступило 314 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.