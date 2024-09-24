У Запоріжжі через російський обстріл одна людина загинула, шість — поранено

Наслідки обстрілу Запоріжжя російськими військами. Фото: ОВА

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя увечері 23 вересня одна людина загинула і ще шістьох було поранено. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров.

Зазначається, що серед поранених — 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

За словами Федорова, за добу росіяни завдали 321 удару по 10 населеним пунктам Запорізької області. Зокрема, агресор завдав трьох ракетних ударів по Запоріжжю та Ростущому.

Також війська РФ завдали 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі та Левадному. 175 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботіне, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Шість обстрілів із РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботіне, повідомив голова ОВА. 122 артобстрілу армія РФ здійснила по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

За даними глави ОВА, надійшло 314 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.