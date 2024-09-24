Армия РФ ударила по Мирнограду: пострадала местная жительница

Россияне атаковали Мирноград. Фото: ТГ-канал КАПРИ

Российские военные обстреляли Мирноградскую громаду Донецкой области за прошедшие сутки, 23 сентября. В результате атак один человек получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Мирноградской городской областной администрации и в пресс-службе полиции.



«За минувшие сутки наша громада находилась под постоянными артиллерийскими и ракетными ударами. Один человек получил ранения. Россияне продолжают целенаправленно бить по мирным жителям громады», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы уточнили, что разрушениям подверглись 11 многоквартирных домов и общежитие.



Ранее мы писали, что российские военные за минувшие сутки, 23 сентября, атаковали Покровск и населенные пункты Покровского района Донецкой области. В результате атак повреждены дома и критическая инфраструктура.