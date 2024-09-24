Армія РФ вдарила по Мирнограду: постраждала місцева мешканка

Росіяни атакували Мирноград. Фото: ТГ-канал КАПРІ

Російські військові обстріляли Мирноградську громаду Донецької області минулої доби, 23 вересня. Внаслідок атак одна людина отримала поранення. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської обласної адміністрації та у пресслужбі поліції.



«За минулу добу наша громада перебувала під постійними артилерійськими та ракетними ударами. Одна людина отримала поранення. Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирним мешканцям громади», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи уточнили, що руйнування зазнали 11 багатоквартирних будинків та гуртожиток.



Раніше ми писали, що російські військові минулої доби, 23 вересня, атакували Покровськ та населені пункти Покровського району Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та критична інфраструктура.