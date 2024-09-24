«Интенсивность ударов становится все сильнее»: за сутки в Покровском районе есть пострадавшие и повреждения

Российские военные за минувшие сутки, 23 сентября, атаковали Покровск и населенные пункты Покровского района Донецкой области. В результате атак повреждены дома и критическая инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Около 11 утра под обстрел попал поселок Шевченко, в результате чего один из частных домов был частично разрушен. Усилиями спасателей из-под завалов строительных конструкций была спасена женщина 1960 года рождения», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что под российские обстрелы попал и жилой сектор Покровска, в результате которых значительные повреждения получили частные домохозяйства и хозяйственные постройки. Огнем уничтожено 10 гаражей на площади 800 кв. м.



С травмой грудной клетки, а также обеих верхних конечностей в Добропольскую городскую больницу был доставлен мужчина 1981 года рождения.



За прошедшие сутки снова попало под обстрел и градообразующее предприятие, в результате которого один человек погиб и еще один был ранен.



«Интенсивность вражеских ударов, которые российские войска направляют на Покровск, становится все сильнее. Оставаться в громаде крайне опасно! Эвакуируйтесь и берегите свои жизни», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что два человека погибли и 18 ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов за 23 сентября.