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Оккупанты повредили автомобиль аварийной газовой службы в Покровске

24 сентября 2024, 11:30

Оккупанты повредили автомобиль аварийной газовой службы в Покровске

Работники газовой службы не пострадали. Фото: Работники газовой службы не пострадали. Фото:

В Покровске был поврежден автомобиль аварийной газовой службы. Известно, что личный состав не пострадал. Об этом заявили в пресс-службе «Донецкоблгаз».

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел во время локализации аварийной ситуации после российского обстрела. Бригада АДС уже завершала свою работу, когда неподалеку снова прилетел российский снаряд.

Обломком было повреждено боковое стекло и двери автомобиля.

«Это еще раз доказывает, в каких условиях приходится работать нашим газовикам. Несмотря на опасность, наши специалисты остаются верными своему долгу — обеспечивать стабильное газоснабжение в самые сложные моменты. Спасибо им за самоотверженность и мужество», — отметил председатель правления АО «Донецкоблгаз» Вадим Батий.

Ранее мы писали, что российские военные обстреляли Мирноградскую громаду Донецкой области за прошедшие сутки, 23 сентября. В результате атак один человек получил ранения.

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