Окупанти пошкодили автомобіль аварійної газової служби у Покровську

Працівники газової служби не постраждали. Фото:

У Покровську пошкоджено автомобіль аварійної газової служби. Відомо, що особовий склад не постраждав. Про це заявили у пресслужбі «Донецькоблгаз».



У відомстві повідомили, що інцидент трапився під час локалізації аварійної ситуації після російського обстрілу. Бригада АДС вже завершувала свою роботу, коли неподалік знову прилетів російський снаряд.

Уламком було пошкоджено бічне скло та двері автомобіля.



«Це ще раз доводить, за яких умов доводиться працювати нашим газовикам. Попри небезпеку, наші фахівці залишаються вірними своєму обов'язку — забезпечувати стабільне газопостачання у найскладніші моменти. Дякую їм за самовідданість та мужність», — зазначив голова правління АТ «Донецькоблгаз» Вадим Батій.



Раніше ми писали, що російські військові обстріляли Мирноградську громаду Донецької області минулої доби, 23 вересня. Внаслідок атак одна людина отримала поранення.