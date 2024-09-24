За сутки армия РФ 30 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, есть погибшие раненые

Последствия российских обстрелов Донецкой области за сутки. Фото: ОВА

Российские военные за прошедшие сутки 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате этих обстрелов два человека погибли, 18 — получили ранения. Об этом по состоянию на утро 24 сентября сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады разрушены 2 дома, повреждены еще 4.

Покровский район. В Кураховке ранен человек, повреждены 3 дома; в Горняке ранен человек; в Курахово повреждены многоэтажки, частные дома и инфраструктурный объект. В Покровске ранен человек, поврежден дом; в поселке Шевченко ранен человек, разрушен дом, повреждены еще 11. В Мирнограде ранен человек, повреждены 11 домов. Под постоянными обстрелами Марьинская и Гродовская громады.

Краматорский район. В Краматорске 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 8 домов. В Лимане повреждены 2 многоэтажки и админздание, в Кривой Луке — частный дом. В Дружковке повреждено предприятие. В Константиновке повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома, 2 объекта инфраструктуры, админздание, предприятие; в Николаевке повреждены 3 дома.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 14 частных домов, многоэтажка, 2 промышленных здания и культовое сооружение. В Северске повреждены 3 дома. В Торецке повреждены частные дома.