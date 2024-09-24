За добу армія РФ 30 разів обстріляла населені пункти Донецької області, є поранені

Наслідки російського обстрілу Донецької області за добу. Фото: ОВА

Російські військові минулої доби 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок цих обстрілів двоє людей загинули, 18 — отримали поранення. Про це станом на ранок 24 вересня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 4.

Покровський район. У Курахівці поранено людину, пошкоджено 3 будинки; у Гірнику поранено людину; у Кураховому пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок; у селищі Шевченка поранено людину, зруйновано будинок, пошкоджено ще 11. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 11 будинків. Під постійними обстрілами Мар'їнська та Гродівська громади.

Краматорський район. У Краматорську 1 особа загинула та 4 поранені, пошкоджено 8 будинків. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю, у Кривій Луці — приватний будинок. У Дружківці пошкоджено підприємство. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 об'єкти інфраструктури, адмінбудівлю, підприємство; у Миколаївці пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено 2 особи, пошкоджено 14 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 промислові будівлі та культову споруду. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Торецьку пошкоджено приватні будинки.