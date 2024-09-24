На Донетчине на территории шахты погиб работник

В результате обстрела промышленной площадки шахты возник пожар. В результате удара погиб работник. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
«В одном из зданий обнаружен работник, который погиб в результате полученных травм», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что продукты горения в шахту не попадали. На момент инцидента в шахте находилось 590 работников, которых вывели на поверхность. Спасатели ликвидировали пожар.
Ранее мы писали, что в Покровске был поврежден автомобиль аварийной газовой службы. Известно, что личный состав не пострадал.
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