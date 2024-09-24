На Донеччині на території шахти загинув працівник

Внаслідок російського обстрілу промислового майданчика шахти виникла пожежа. Внаслідок удару загинув працівник. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«В одній з будівель виявлено працівника, який загинув внаслідок отриманих травм», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що продукти горіння у шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті було 590 працівників, яких вивели на поверхню. Рятувальники ліквідували пожежу.



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