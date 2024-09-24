Жители Мариуполя живут в аварийных домах: оккупанты не реагируют на жалобы

Жители Мариуполя жалуются на аварийные дома. Фото: горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе люди продолжают жить в аварийных домах. В частности, один из них находится на 25-м квартале в Кальмиусском районе. Жители неоднократно обращались за помощью к оккупационной администрации, но все тщетно. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



«Наш дом нуждается в капитальном ремонте. Кирпичи целыми глыбами падают с верха. В подъезд страшно заходить. Сверху падают брусчатки, ветрами срывает железные листы. Наверное, ждут, пока кого-то убьет один из камней», — жалуются люди.



Как отмечается, крыша дома аварийная. Во время осадков жители верхних этажей «буквально плавают». Неоднократные обращения в администрацию не дают никакого результата.

Ранее мы писали, что в оккупированном Мариуполе медицина остается на низком уровне, в городе нехватка врачей и специализированного оборудования. Кроме того, жители не могут попасть к медицинским специалистам, даже в тяжелом состоянии.