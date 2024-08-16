В оккупированном Мариуполе жители жалуются на отсутствие экстренной медпомощи

В оккупированном Мариуполе медицина остается на низком уровне, в городе нехватка врачей и специализированного оборудования. Кроме того, жители не могут попасть к медицинским специалистам, даже в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Жители в местном чате рассказывают свои истории, к примеру, один гражданский четыре дня страдал высоким давлением, одышкой и болью в груди. Родные вызвали «скорую», по приезду медики сделали укол, однако его хватило на два часа. Пришлось вызвать врача снова с просьбой госпитализировать в больницу, но им ответили, что «нет врачей».



«Что делать, куда жаловаться? Возможно, кто-то подскажет. К терапевту надо выжидать очередь и это ко всем сейчас так, но что делать людям, которые нуждаются в экстренной помощи?» — спрашивают мариупольцы.



Ранее мы писали, что 4 августа в Мариуполе вспыхнул пожар в расположении новой военной базы российских оккупантов в районе Хладокомбината.