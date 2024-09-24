Мешканці Маріуполя живуть у аварійних будинках: окупанти не реагують на скарги

Мешканці Маріуполя скаржаться на аварійні будинки. Фото: міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі люди продовжують жити в аварійних будинках. Зокрема, один з них знаходиться на 25-му кварталі у Кальміуському районі. Мешканці неодноразово зверталися за допомогою до окупаційної адміністрації, але марно. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«Наш будинок потребує капітального ремонту. Цегла цілими брилами падає з верху. До під'їзду страшно заходити. Зверху падають бруківки, вітрами зриває залізні листи. Напевно, чекають, доки когось уб'є один з каменів», — скаржаться люди.



Як зазначається, дах будинку аварійний. Під час опадів мешканці верхніх поверхів «буквально плавають». Неодноразові звернення до адміністрації не дають жодного результату.

Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі медицина залишається на низькому рівні, у місті нестача лікарів та спеціалізованого обладнання. Крім того, мешканці не можуть потрапити до медичних фахівців, навіть у тяжкому стані.