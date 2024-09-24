Росіяни з артилерії вдарили по приватному сектору Покровська: є загиблі

Наслідки російського обстрілу Покровська. Фото: Донецька обласна прокуратура

24 вересня близько 16:30 під приціл окупаційних військ потрапило місто Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

В епіцентрі вибуху вкотре опинилася житлова забудова. За попередніми даними, росіяни завдали удару з артилерії.

Внаслідок влучання засобів ураження по території приватного сектора загинули два чоловіки 33 та 34 років. У момент обстрілу вони були поблизу будинку. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Нагадаємо, що 24 вересня війська РФ вдарили по пожежній частині в місті Курахове на Донеччині.