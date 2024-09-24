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Войска РФ ударили по пожарной части в Курахово

24 сентября 2024, 16:19

Войска РФ ударили по пожарной части в Курахово

Россияне атаковали город Курахово. Фото: ГСЧС Россияне атаковали город Курахово. Фото: ГСЧС

Во вторник утром, 24 сентября, российские оккупанты обстреляли Курахово. В результате атаки повреждено здание пожарной части. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Россияне попали в пожарно-спасательное подразделение. Среди личного состава никто не пострадал», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что недавно спасатели 73 государственной пожарно-спасательной части были вынуждены передислоцироваться в другое место несения службы в связи с постоянными атаками захватчиков.

К слову, это второй случай за сентябрь, когда войска РФ нанесли удар по пожарной части в Курахово.

Ранее мы писали, что 24 сентября город Николаевка Краматорского района Донецкой области попал под обстрел. Повреждены дома.

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