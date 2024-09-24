Город обстреливают почти каждый день: от линии фронта до Мирнограда остается менее трех километров

Российские войска почти каждый день обстреливают город Мирноград Донецкой области. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил глава Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк.

Он отметил, что в основном это артиллерийские и минометные обстрелы или удары FPV-дронами.

«Посчитать, сколько точно в городе остается людей – сложно, но примерно 1600. До линии боевого столкновения Мирноград находится уже менее чем в трех километрах. Эвакуация продолжается, но, к сожалению, это уже по несколько человек в день, иногда совсем не бывает. В большинстве своем сейчас остаются те люди, которые отказываются от эвакуации. Или придумывают разные причины, почему они не могут или не хотят эвакуироваться», – рассказал Третяк.

Напомним, что еще в августе из-за приближения российской армии в Мирнограде закрыли два района, людей оттуда вывозили в бронекапсулах.