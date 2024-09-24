Місто обстрілюють майже щодня: від лінії фронту до Мирнограда залишається менше трьох кілометрів

Російські війська майже щодня обстрілюють місто Мирноград Донецької області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив голова Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

Він зазначив, що в основному це артилерійські та мінометні обстріли або удари FPV-дронами.

«Порахувати, скільки точно у місті залишається людей – складно, але приблизно 1600. До лінії бойового зіткнення Мирноград знаходиться вже менш ніж за три кілометри. Евакуація продовжується, але, на жаль, це вже по кілька людей на день, іноді зовсім не буває. Здебільшого зараз залишаються ті люди, які відмовляються від евакуації. Або вигадують різні причини, чому вони не можуть чи не хочуть евакуюватись», – розповів Третяк.

Нагадаємо, що ще у серпні через наближення російської армії у Мирнограді закрили два райони, людей звідти вивозили у бронекапсулах.