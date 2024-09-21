Главное за день: План Зеленского. РФ продолжает атаковать Харьков и Кривой Рог

Политика



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает над планом, который должен позволить говорить с Россией в любом формате. В частности, уже готовы три пункта. По его словам, состоялись встречи в онлайн формате, также «еще будут встречи офлайн и онлайн».



Боевые действия



По данным аналитического канала Deep State, оккупанты продвинулись возле Николаевки, Цукуриного и Макеевки. Кроме того, россияне продвинулись возле Цукуриного и в Макеевке Луганской области.



Российские оккупанты днем обстреляли окрестности поселка Райгородок Донецкой области, вспыхнул пожар. В результате обстрела Славянска было попадание в промышленную зону, обошлось без пострадавших.



В Покровске под удар попал объект телекоммуникации, кроме того, из-за атаки западная часть города осталась без света. В Курахово погибла женщина, еще два человека получили ранения в результате российских обстрелов. Также есть раненные в Алексеева-Дружковке и Константинополе. Повреждены частные дома, автомобили и линии электропередач.



Три человека погибли и трое ранены в результате атаки армии РФ по Кривому Рогу на Днепропетровщине, среди погибших — 12-летний мальчик.



В результате вечерних обстрелов Харькова 15 человек получили ранения. Армия РФ атаковала центр города корректируемыми авиабомбами. Одно из попаданий — у больницы, где взрывной волной выбило окна.



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