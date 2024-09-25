Обстріл Кривого Рогу: кількість жертв зросла

У лікарні Кривого Рогу Дніпропетровської області помер 50-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ракетної атаки на місто 21 вересня. Таким чином, кількість жертв зросла до 4. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«У лікарні помер 50-річний чоловік. Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося», — зазначив він.



Раніше ми писали, що троє людей загинуло і трьох поранено внаслідок атаки армії РФ Кривим Рогом на Дніпропетровщині 21 вересня, серед загиблих — 12-річний хлопчик.