Российские военные 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки

Последствия обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области за сутки. Фото: ОВА

За прошедшие сутки армия РФ 28 раз обстреливала населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 25 сентября сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. Под постоянным огнем российских военных находятся Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.

Покровский район. В Курахово ранен человек, повреждены частные дома; обстреляны Кураховка, Сонцовка, Острое, Анновка, Горняк и Островское. В Покровске погибли 2 человека, повреждены 3 дома; также ранен человек в Сухом Яру. В Мирнограде ранен человек.

Краматорский район. В Кривой Луке Лиманской громады повреждены 5 домов. В Николаевке повреждены 9 многоэтажек, 3 частных дома, админздание и линия электропередач; еще 1 дом поврежден в Тихоновке. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены дом, предприятие, автомобиль, 3 нежилых помещения и 3 инфраструктурных объекта. В Ильиновской громаде повреждены 4 объекта: 2 — в Александрополе и 2 — в Романовке. В Золотых Прудах Александровской громады ранен человек, повреждены 3 дома.

Бахмутский район. В Северске поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. На Щербиновку россияне сбросили 3 авиабомбы.

С линии фронта эвакуировано 1680 человек, в том числе 100 детей, отметил начальник ОВА.