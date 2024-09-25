Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські військові 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу

25 вересня 2024, 10:45

Російські військові 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області за добу. Фото: ОВА Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області за добу. Фото: ОВА

Минулої доби армія РФ 28 разів обстрілювала населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 25 вересня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. Під постійним вогнем російських військових перебувають Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки; обстріляні Курахівка, Сонцівка, Гостре, Ганнівка, Гірник та Острівське. У Покровську загинули 2 особи, пошкоджено 3 будинки; також поранено людину в Сухому Яру. У Мирнограді поранено людину.

Краматорський район. У Кривій Луці Лиманської громади пошкоджено 5 будинків. У Миколаївці пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю та лінію електропередач; ще 1 будинок пошкоджений у Тихонівці. У Костянтинівці 1 особа загинула та 2 поранені, пошкоджено будинок, підприємство, автомобіль, 3 нежитлові приміщення та 3 інфраструктурні об'єкти. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 об'єкти: 2 — в Олександрополі та 2 — у Романівці. У Золотих Ставках Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. На Щербинівку росіяни скинули 3 авіабомби.

З лінії фронту евакуйовано 1680 осіб, зокрема 100 дітей, зазначив начальник ОВА.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна Вадим Філашкін обстріли Донецької області

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:22
Українські військові почали відступати з Вугледару — Forbes
23:00
Головне за день: У Вугледарі почалися бої. РФ знову вдарила по будинках у Харкові
22:39
Вцілілих будинків майже не залишилося: на окупованій Луганщині через масштабні лісові пожежі на 95% згоріло селище – ОВА
22:15
Окупований Маріуполь не готовий до опалювального сезону: мешканці кількох районів можуть залишитись без тепла
17:41
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» громадянину України, якого окупанти звинуватили у шпигунстві за ЗС РФ
15:51
Російські війська штурмують Вугледар і знищують місто
13:45
Мешканці Маріуполя живуть у аварійних будинках: окупанти не реагують на скарги
12:38
В окупованій Горлівці загинув начальник пожежної служби
23:06
Головне за день: Обстріл Краматорська та Запоріжжя. Нові факти катування людей в окупації
22:10
Все ще пожежонебезпечно: на окупованій Луганщині щодня горить суха трава
21:42
«ЛНР» ув'язнила в колонію чоловіка, який проти «СВО» — його звинуватили у «шпигунстві»
18:27
«ДНР»: В Донецьку та Горлівці поранено двох людей
16:10
Трьох українських військовополонених «ДНР» заточила в колонію за «збитки державі» — зруйнований міст під час боїв
22:00
Головне за день: Росармія атакує Донечину. Дві жінки загинули в шахті через обстріл
22:00
Головне за день: План Зеленського. РФ продовжує атакувати Харків та Кривий Ріг
17:46
Російські військові влаштували ДТП у центрі Донецька
11:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Неправда про обстріл Горлівки. Заборона Telegram для держслужбовців та військових
20:25
Пожежі на Донбасі, «віджимання» житла в окупації — головні події тижня ►
19:41
У Горлівці снаряд вибухнув біля під'їзду — є поранені серед місцевих жителів
усі новини
13:59
Обстріл вантажівки із гумодопомогою 12 вересня: серед загиблих — волонтер із Маріуполя
13:56
Військові РФ знову впустили авіабомбу на Бєлгородську область
13:45
Понад 60 жителів Покровської громади виїхали евакуаційним потягом
13:26
Військові РФ вдарили авіабомбами по Херсону: пошкоджено Будинок культури
12:17
Росіяни вранці атакували Покровськ: пожежники ліквідували загоряння
11:45
Білий дім працює над планом «Б» щодо розширення військової допомоги Україні — Politico
11:22
Українські військові почали відступати з Вугледару — Forbes
10:45
Російські військові 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу
10:42
Армія РФ поранила працівника поліції у Покровську
10:25
Тяжкі бої точаться навколо Макіївки та Балки Журавки — Лисогор
09:59
Росія зазнає найбільших втрат з початку війни — Міноборони Великої Британії
09:50
Обстріл Кривого Рогу: кількість жертв зросла
09:45
Російська армія тисне біля Вугледару Донецької області — Генштаб ЗСУ
09:03
Армія РФ вдарила по Мирноградській громаді: одна людина постраждала
08:29
ЗСУ знищили вже понад 18 тисяч російських артсистем: втрати окупантів від Генштабу
08:21
Троє мешканців загинули та п`ять постраждали внаслідок атак армії РФ у Донецькій області
08:19
Дональд Трамп сказав, що США потрібно вийти з війни в Україні
07:58
РФ атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе: ППО збила 32 цілі
07:45
Війська РФ вдарили по Запоріжжю, є загиблий та поранені
23:27
Місто обстрілюють майже щодня: від лінії фронту до Мирнограда залишається менше трьох кілометрів
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу Бєлгорода. Фото: соцмережі Бєлгород увечері потрапив під обстріл: росіяни заявляють про поранених, виникли пожежі
24 вересня, 21:42
Наслідки вибуху російського складу БК в окупованій Горлівці. Фото: проросійські ЗМІ В окупованій Горлівці знищено пів вулиці: вибухнув склад боєприпасів військ РФ
24 вересня, 19:49
Обвинувачений у «шпигунстві» Віктор Солдатко. Фото: кадр із відео «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» громадянину України, якого окупанти звинуватили у шпигунстві за ЗС РФ
24 вересня, 17:41
Війська РФ вдарили по багатоповерхових будинках у Харкові сьогодні вдень. Повідомляється про загиблих та поранених. Фото: ОВА Росіяни вдарили по житлових багатоповерхівках у Харкові: є загиблі та поранені
24 вересня, 16:53
Бійці ГУР у звільненому Вовчанському агрегатному заводі. Фото: кадр із відео Вступали з росіянами навіть у рукопашний бій: ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод на Харківщині
24 вересня, 16:37
Ситуація для українських військових у Вугледарі Донецької області стала критичною. Карта DeepState Російські війська штурмують Вугледар і знищують місто
24 вересня, 15:51
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір