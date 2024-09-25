Російські військові 28 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області за добу. Фото: ОВА

Минулої доби армія РФ 28 разів обстрілювала населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 25 вересня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. Під постійним вогнем російських військових перебувають Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки; обстріляні Курахівка, Сонцівка, Гостре, Ганнівка, Гірник та Острівське. У Покровську загинули 2 особи, пошкоджено 3 будинки; також поранено людину в Сухому Яру. У Мирнограді поранено людину.

Краматорський район. У Кривій Луці Лиманської громади пошкоджено 5 будинків. У Миколаївці пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю та лінію електропередач; ще 1 будинок пошкоджений у Тихонівці. У Костянтинівці 1 особа загинула та 2 поранені, пошкоджено будинок, підприємство, автомобіль, 3 нежитлові приміщення та 3 інфраструктурні об'єкти. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 об'єкти: 2 — в Олександрополі та 2 — у Романівці. У Золотих Ставках Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. На Щербинівку росіяни скинули 3 авіабомби.

З лінії фронту евакуйовано 1680 осіб, зокрема 100 дітей, зазначив начальник ОВА.