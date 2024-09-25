Премьер-министру Словакии Роберту Фицо прислали конверт с пулей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Dennik

Неизвестный прислал конверт с пулей в канцелярию премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сегодня сообщил портал Plus 7 dní.

«Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо, сотрудники <…> наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон», — пишет издание.

«Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словацкой Республики, был доставлен сегодня в канцелярию правительства», — заявила канцелярия правительства в комментарии изданию Aktuality.

Отмечается, что конверт проверили сотрудники Управления по охране конституционных должностных лиц и дипломатических представительств.

«Этим вопросом занимаются полицейские соответствующего подразделения, подчиненного областному управлению полиции в Братиславе», — заявил спикер областной полиции в Братиславе Михал Сейфф.

Напомним,15 мая правительство Словакии провело выездное заседание. После его завершения Фицо обратился к гражданам, но в этот момент неизвестный произвел в его сторону несколько выстрелов, в результате чего политик получил серьезные ранения.

Нападавшим оказался Юрай Цинтула. Он сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия».