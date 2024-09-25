Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо надіслали конверт із кулею

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Dennik

Невідомий надіслав конверт із кулею до канцелярії прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це сьогодні повідомив портал Plus 7 dni.

«Під час перевірки пошти, призначеної прем'єру Роберту Фіцо, співробітники <…> натрапили на конверт, який привернув їхню увагу. Перевірка рентгеном показала, що всередині є патрон», — пише видання.

«Ми можемо підтвердити, що конверт з кулею, адресований прем'єр-міністру Словацької Республіки, був доставлений сьогодні до канцелярії уряду», — заявила канцелярія уряду в коментарі виданню Aktuality.

Зазначається, що конверт перевірили співробітники Управління з охорони конституційних посадових осіб та дипломатичних представництв.

«Цим питанням займаються поліцейські відповідного підрозділу, підпорядкованого обласному управлінню поліції в Братиславі», — заявив речник обласної поліції в Братиславі Міхал Сейфф.

Нагадаємо, 15 травня уряд Словаччини провів виїзне засідання. Після його завершення Фіцо звернувся до громадян, але в цей момент невідомий зробив у його бік кілька пострілів, внаслідок чого політик отримав серйозні поранення.

Нападником виявився Юрай Цинтула. Він прихильник ліберальної партії «Прогресивна Словаччина».