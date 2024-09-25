Нацгвардия уничтожила большой склад боеприпасов россиян на Покровском направлении: кадры

Столб дыма после удара по большому складу БК россиян на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения НГУ «Кара-Даг» обнаружили и уничтожили большой склад боеприпасов российских войск на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Столб дыма от взрыва поднялся более чем на 10 метров.

Судя по видео, для уничтожения склада БК нацгвардейцы использовали беспилотник.

Напомним, что в оккупированной Горловке уничтожено пол-улицы, взорвался склад боеприпасов войск РФ.