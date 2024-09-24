В оккупированной Горловке уничтожено пол-улицы: взорвался склад боеприпасов войск РФ

Последствия взрыва российского склада БК в оккупированной Горловке. Фото: пророссийские СМИ

Утром 23 сентября был уничтожен склад боеприпасов, который российские войска оборудовали в частном секторе Никитовского района в оккупированной Горловке. Об этом сообщают «Новости Донбасса», проанализировав информацию из открытых источников.

Российская сторона заявила, что район обстреляли рано утром, и обвинила в этом ВСУ.

Подконтрольные России СМИ показали кадры последствий только во второй половине дня. На кадрах видны масштабные разрушения: полностью уничтожены как минимум несколько частных домов на улице.

Со слов сотрудника Следственного комитета РФ, выходит, что все дома разрушены одним снарядом.

«На месте обстрела обнаружены осколки боеприпаса. Фрагменты будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда», – заявил представитель российского ведомства на оккупированной территории.

Местные жительницы рассказали представителю СК РФ, что «прилет» произошел в 04:15, а через пять минут уже был пожар. По их словам, повреждено пять домов.

По данным российского Следкома, в результате этого обстрела погиб «начальник пожарной службы» Горловки Сергей Никитенко, еще трое спасателей были ранены. Также пострадали трое местных жителей.

В сообщении МЧС РФ ранее говорилось, что Никитенко прибыл на место пожара и погиб при детонации взрывоопасного предмета.

Также сегодня утром глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько написал в своем Телеграм-канале, что из-за обстрела в этом районе «временно прекращено движение от Гольмовского поворота до железнодорожной станции Никитовка». Автобусы также не курсируют по этому маршруту.

Кроме того, информацию о детонации склада боеприпасов косвенно подтверждают местные жители в одной из горловских групп. Люди задаются вопросом, почему «конкретики ноль» по поводу обстрела.

«Только местные прекрасно знают, что и куда прилетело», – написал один из комментаторов.

Другой пользователь добавил, что, «так же как и 14 августа, снесло пол-улицы, а у Приходько повреждено три дома».

Напомним, что в ночь с 22 на 23 сентября ВСУ ракетами атаковали комбинат в Ростовской области РФ. По данным ЦРУ, там производят топливо для ракетных двигателей.