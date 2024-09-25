Нацгвардія знищила великий склад боєприпасів росіян на Покровському напрямку: кадри

Стовп диму після удару по великому складу БК росіян на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Аеророзвідники 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» виявили та знищили великий склад боєприпасів російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.

Стовп диму від вибуху піднявся більш як на 10 метрів.

Судячи з відео, для знищення складу БК нацгвардійці використали безпілотник.

Нагадаємо, що в окупованій Горлівці знищено пів вулиці, вибухнув склад боєприпасів військ РФ.