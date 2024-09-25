Нацгвардія знищила великий склад боєприпасів росіян на Покровському напрямку: кадри

Аеророзвідники 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» виявили та знищили великий склад боєприпасів російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.
Стовп диму від вибуху піднявся більш як на 10 метрів.
Судячи з відео, для знищення складу БК нацгвардійці використали безпілотник.
Нагадаємо, що в окупованій Горлівці знищено пів вулиці, вибухнув склад боєприпасів військ РФ.
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