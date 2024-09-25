Украинские войска уничтожили колонну российской техники на Донецком направлении: в ВСУ показали кадры операции

На Донецком направлении колонна войск РФ остановилась возле дороги, в результате чего большое количество техники сосредоточилось в одной точке. Об этом сообщили в 14-м полке беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем ВСУ.
В результате благодаря аэроразведке и ударам реактивной артиллерии ВСУ уничтожили эту колонну.
Судя по видео, в частности, для ударов использовались кассетные боеприпасы.
Напомним, что Нацгвардия уничтожила большой склад боеприпасов россиян на Покровском направлении.
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